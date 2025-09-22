İletişim Başkanı, Özel’i hedef aldı

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamaları apaçık bir akıl tutulmasıdır. Uluslararası sistemde etkin lider eksikliğinin öne çıktığı bir dönemde ülkemiz dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisine sahiptir" açıklaması yaptı.