İletişim Başkanlığı, adını anmadan Sabah’tan yayılan haberi yalanladı

Şanlıurfa Siverek’teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'nde 10’u öğrenci, 4’ü öğretmen 16 kişiyi yaralayan Ömer K.'nin saldırıdan bir gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Saldırganın sürekli sosyal medyadan okul yönetimine öğrencilere yönelik tehditlerde bulunduğu, 'Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak', 'Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim” yazdığı öğrenildi. Bunun üzerine okul müdürünün saldırgandan şikayetçi oldu.

SABAH GAZETESİ DUYURDU, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Sabah’ın haberine göre Ömer K., önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakıldı. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yayımladığı raporda Sabah gazetesinden yayılan bu haberi yalanladı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan; "Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı" ve "Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce… pic.twitter.com/b6bCCNf3d3 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 15, 2026

OKUL MÜDÜRÜNE KİN BESLİYORDU

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve sonrasında açık liseye kayıt yaptıran Ömer K.'nin açık lisede de başarısız olduğu öğrenildi. Ömer K.'nin eğitim hayatının bitmesinden dolayı okul müdürünü sorumlu tuttuğu ve kin beslediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'da okula giren Ömer K. isimli saldırgan rastgele ateş açtı. 16 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra intihar etti. 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticisi görevden uzaklaştırıldı.