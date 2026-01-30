İletişim Başkanlığı duyurdu: Sosyal medyada FETÖ bağlantılı 379 hesaba erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucunda, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen 379 sosyal medya hesabı hakkında hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan teknik incelemelerde, söz konusu hesapların sistematik bir şekilde dezenformasyon ürettiği ve FETÖ propagandası yürüttüğü saptandı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Duran, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayınladı. Duran tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya koyulmuştur.Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır.''