İletişim Başkanlığı, Fox News’a 'düzetme' yolladı, kabul görmedi: Erdoğan Trump’ın çabalarını takdir etmiş!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Washington Ofisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fox News'a verdiği mülakat sırasında ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili ifadelere ilişkin kanala bir "düzeltme yazısı" gönderdi. Başkanlık Erdoğan'ın sözlerinin çeviri sırasında "anlam kaybına uğradığı" savunurken, Fox News çevirinin arkasında olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 23 Eylül'de Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki insani krizin sona ermesine ilişkin bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır" değerlendirmesini yaptı.

"LİDERLER BİR ÇÖZÜM GEREKTİĞİNDE BEYAZ SARAY’A GELMEK İSTERLER"

Erdoğan'ın Trump hakkında kullandığı bu ifadeler, ABD medyasında geniş yankı uyandırırken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da AKP'li Cumhurbaşkanının sözlerini "Liderler istediklerini söyleyebilir ama günün sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray’a gelmek isterler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta Başkan’la görüşmek için Beyaz Saray’a geliyor" ifadeleriyle değerlendirdi.

Rubio sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepsi Trump’la konuşmak, onun sorunu çözmesini istiyor. Gerçek şu ki, bugün bile devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. ‘Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkanı sağlayın’ diye arıyorlar."

WASHİNGTON OFİSİ DÜZELTME GÖNDERDİ

Erdoğan'ın ifadeleri tartışılırken Fox News dün gece konuyla ilgili yapılan bir yayında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Washington Ofisi'nin Erdoğan'ın sözleriyle ilgili kanala bir açıklama gönderdiğini bildirdi.

"Special Report" isimli yayında aktarılana göre İletişim Başkanlığı'nın kanala gönderdiği açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşların sona erdirilmesine ilişkin bir soruya verdiği yanıt, çeviri sırasında anlam kaybına uğradı. Röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşları sona erdirmenin önemli zorluklar ve maliyetler gerektirdiğini vurguladı ve Başkan Trump'ın bu konudaki çabalarını takdir etti."

Fox News, çevirinin doğruluğunun arkasında durduğunu bildirdi.