İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'le ilgili "istifa" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığından beri dövizin baskılanmaya çalışıldığını belirten Özel, yarının pazartesi olduğunu hatırlattı ve "Tüm dünya gördü Türkiye'de belgenin garantisi olmadığını" demişti. Özel, "Mehmet Şimşek istifa etmek istiyormuş, 'iğneyle kazdığım kuyuyu kapatıyorlar' diyormuş. Ekrem Başkanı aldıklarından bu yana 26 milyar dolar yakmışlar. İstifa etsen ne olur etmesen ne olur!" diye konuşmuştu.

Bunun üzerine açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Görevimin başındayım" demişti.