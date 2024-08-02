İletişim Başkanlığı'na göre, AYM'deki erişim sorunu manipüle ediliyor

İletişim Başkanlığı, bir süredir iktidar blokunun hedefinde olan AYM'nin internet sitesine herhangi bir erişim engeli getirilmediğini ifade etti. İnternet sitesine yoğunluk sebebiyle erişim sağlanamadığı öne sürülen açıklamada, AYM'nin sosyal medya hesaplarından kaldırılan karar duyurusuna ise değinilmedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) internet sitesinde yaşanan erişim sorununa yönelik bir açıklama yaptı.

Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinin erişime kapatılmasının söz konusu olmadığı ifadelerine yer verilen açıklamada, AYM'nin internet sitesine yaşanana erişim sorununun 'manipüle' edildiği savunuldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AYM'nin sosyal medya hesapları ve WhatsApp kanalından yaptığı, "İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali"ni içeren kararın neden silindiğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı" iddiası doğru değildir. Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir. Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, "Anayasa Mahkemesinin kararıyla" ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararının ardından internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır."

AYM'NİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Son dönemde AKP-MHP blokunun hedefinde olan Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesine bir süredir erişim sağlanamıyor.

AYM, sabah saatlerinde sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı "İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali" paylaşımını daha sonra kaldırdı. AYM’nin WhatsApp kanalından yapılan paylaşım da silindi.

AYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada kararın erişime açık olduğu ancak internet trafiğindeki yoğunluk sebebiyle siteye erişim sağlanamadığı ifade edildi.

Saat 14.10 itibarıyla Yüksek Mahkeme'nin internet sitesine sınırlı olarak erişim sağlanabiliyor.