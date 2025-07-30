İletişim Başkanlığı'nda bir isim daha görevden alındı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

İletişim başkan yardımcılıklarına İlhami Giray Şahin ile Ferhat Pirinççi atandı.

Erdoğan, 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı atamıştı.

Görevden alınan Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığına atanmıştı.