İletişim Başkanlığı'nda bir isim daha görevden alındı
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İletişim Başkanlığı’nda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alınırken, yerine İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı. Daha önce görevden alınan Fahrettin Altun ise TİHEK Başkanlığına getirilmişti.
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.
İletişim başkan yardımcılıklarına İlhami Giray Şahin ile Ferhat Pirinççi atandı.
Erdoğan, 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı atamıştı.
Görevden alınan Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığına atanmıştı.