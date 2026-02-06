İletişim Başkanlığı'ndan alınmıştı: Fahrettin Altun'a yeni görev iddiası

Temmuz ayında İletişim Başkanlığı görevinden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atanan Fahrettin Altun için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Haftalık Turkey in Depth bülteninin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Altun’un Vatikan Büyükelçiliği’ne atanması bekleniyor. Bir Dışişleri yetkilisi, Vatikan’dan bu atama için onay istendiği yönündeki bilgiyi yalanlamadı.

SARAY'IN İLK İLETİŞİM BAŞKANIYDI

İletişim Başkanlığı, 2018 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün yerine kurulmuştu. Fahrettin Altun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanarak bu kurumun ilk başkanı olmuştu.

Altun, bu göreve geçmeden önce SETA Vakfı Genel Koordinatörlüğü’nü yürütüyordu. Görev değişiminde SETA’daki koltuğunu Burhanettin Duran’a devreden Altun, İletişim Başkanlığı görevini de yine Duran’a bırakmıştı.