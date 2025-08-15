İletişim Başkanlığı'ndan rekor harcama: Başkanlığın kasası boşaldı

İletişim Başkanlığı’nın, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilmesine yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen Fahrettin Altun, 10 Temmuz’da görevden alındı. Altun’un yeni görev yeri, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı oldu.

Kuruluşundan itibaren İletişim Başkanı olarak görev yapan Altun’un TİHEK’e atanması, “Tenzili rütbe” olarak nitelendirildi. Altun’un yerine ise İletişim Başkanlığı’na, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.



Altun’un, “AKP’deki iç hesaplaşma” nedeniyle olduğu öne sürülen görevden alınma kararının ardından gözler, İletişim Başkanlığı’nın harcamalarına çevrildi.

TEMMUZ’DA REKOR

2025’in ilk yarısında 3 milyar 134 milyon TL harcayan İletişim Başkanlığı’nın, yalnızca temmuz ayında 1 milyar TL’den fazla para harcadığı belirlendi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcama raporlarına göre, İletişim Başkanlığı temmuz ayında 1 milyar 25 milyon TL’lik kaynak kullandı.

İletişim Başkanlığı’nın Ocak-Temmuz 2025 dönemindeki toplam harcaması ise 4 milyar 159 milyon TL olan. 2025 yılı için İletişim Başkanlığı’na verilen 6 milyar 155 milyon TL’lik bütçeden, mali yılın tamamlanmasına daha beş ay varken yalnızca 1,9 milyar TL kalması dikkati çekti.

TOPLAM 4,1 MİLYAR TL

İletişim Başkanlığı’nın toplam 4,1 milyar TL’ye ulaşan Ocak-Haziran 2025 dönemi harcaması, aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak: 445 milyon 414 bin TL

Şubat: 704 milyon 144 bin TL

Mart: 416 milyon 233 bin TL

Nisan: 624 milyon 954 bin TL

Mayıs: 507 milyon 619 bin TL

Haziran: 436 milyon 609 bin TL

Temmuz: 1 milyar 25 milyon 14 bin TL