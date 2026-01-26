İletişim Başkanlığı’nda sessiz revizyon: Koltuklar el değiştiriyor

Cumhuriyet Gazetesi yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması ve kara para operasyonları sürecinde İletişim Başkanlığı'nda yaşanan görev değişimlerine dikkat çekti ve İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişikliklerini ve kurum içindeki kapsamlı revizyonu aktardı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ismi geçen İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak’ın istifa etmesi, daha önce ise Fahrettin Altun’un başkanlık görevini Burhanettin Duran’a devretmesi, kurumda yaşanan dönüşümün arka planını oluşturdu.

Bu tablo içinde İletişim Başkanlığı’nda peş peşe yaşanan görev değişimlerini ele alan Terkoğlu, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ülke bir yerden başka bir yere doğru giderken dönen dişliler kimini öğütüyor kimini ise sonraki sabaha taşıyor.

İşte tam da bu hissin ortasında Habertürk’ten başlayıp ünlülere uzanan operasyonlar geldi. Her gün bir magazin figürünü tartıştık. Ancak arka planda gördük ki aslında kurumların hikâyesi de yeniden yazılıyor.

Örnek mi?

Hemen aklıma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geliyor. Devletin iletişim stratejisini çizen kurum, son dönemin operasyonlarında çok konuşuldu. Hatırlayın: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalarda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak’ın adının geçtiğini, kendisinin istifasını beklediğimi yazmıştım. Gerçekten de aynı gün Torlak istifasını duyurdu. Ardından kurumdan iki ay önce yolu ayrılmış bir isim gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı uçağına binen kimi isimlerin adı dosyaya girdi.

Geçen günlerde sosyal medyayı açıp iktidara yakın isimlerin “İletişim Başkanlığı’nda bir değişim olması gerekir” diye özetlenebilecek yorumlarını okuyunca işin peşine düştüm. Acaba Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda toz duman arasında bir şeyler değişti mi?

Bir dizi kaynağı taradıktan, bir kısım isimle konuştuktan sonra ilginç bir tablo ortaya çıktı.

GİDENLER-GELENLER

Şöyle özetleyeyim:

-İlkini söylemiştim. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak istifa etmişti. Yerine Deniz Demir geldi.

-Kriz Yönetimi Daire Başkanı Bora Bayraktar gitmiş. Yerine Kasım İleri gelmiş.

-Destek Daire Başkanı Eyüp Tok gitmiş. Yerine Mehtap Kaya gelmiş.

-Basın Daire Başkanı Oğuz Göksu gitmiş. Yerine Zeynep Zelan gelmiş.

-Strateji Daire Başkanı Abbas Ölmez gitmiş. Yerine Fatih Pekşen gelmiş.

Liste uzayıp gidiyor.

Bütün kritik koltuklarda değişim yaşanmış. Başkan yardımcıları, marka ofisi koordinatörü, Ar-Ge koordinatörü ve süreli yayınlar koordinatörü bile bu süreçte görevinden ayrılmış. Yerlerine yeni isimler getirilmiş. Hatta alt yönetici kadrolarında bile değişiklik yapılmış."