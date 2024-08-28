İletişim Başkanlığı’ndan örnek dezenformasyon: Yalanın da böylesi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 24 Temmuz 2018 tarihinde kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri nedeniyle kısa sürede tartışmalı hale geldi. 2019’da 344 milyon 531 milyon TL olan kurumun toplam bütçesi, 2024 yılında 4,1 milyar TL’ye kadar çıkarıldı. Muhalefetin, “kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile suçladığı İletişim Başkanlığı’nın en tartışmalı faaliyetlerinden biri ise iktidarı eleştiren haberlere, “dezenformasyon” etiketi yapıştırması oldu.

Faaliyetleri itibarıyla “Kamuoyunda iktidar lehine algı yaratmak için çalışıyor” yorumlarına neden olan İletişim Başkanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki stratejik planında tartışmalı ifadeler yer aldı. Planda, ülkedeki on milyonlarca insanı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik krizi yok sayan değerlendirmelere yer verildi.

EKONOMİ ‘BÜYÜYOR’

Fahrettin Altun idaresindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası hazırlandı. Raporda, 2024 ve 2028 yıllarını da kapsayan dört yıllık dönemde yürütülecek faaliyetlerin yanı sıra ülkenin politika ve ekonomi başlıklarındaki mevcut durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu.

İletişim Başkanlığı’nın raporunda, Başkanlığın faaliyetlerinde etkisi olabilecek politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel etkenlerin tespit edildiğini belirtti. Bu kapsamda, “Faaliyetler-Fırsatlar-Tehditler” tablosu oluşturuldu. Başkanlığın, “Ekonomi” başlığında sıraladığı tespitler ise “Başkanlık iktidar lehine algı yaratıyor” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. Ekonomik krizin kıskacında olan ülkenin ekonomik koşullarında “büyüme gözlemlendiği” iddia edilen rapordaki diğer bazı tespitler şöyle sıralandı:

• Üretim ekonomisine yöneliş ve dışa bağımlılıktaki azalma.

• Kayıtdışılık ile ilgili bilincin ve bu yöndeki kararlılığın olması.

• Ekonomik iyileşme nedeniyle Başkanlık bütçesindeki artış.

Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi sayesinde yasal değişikliklerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi.”

DEV KAYNAK

Raporda aynı zamanda Başkanlığın 2024-2028 döneminde kullanmayı öngördüğü kaynağa da yer verildi. İletişim Başkanlığı’nın, 2024-2028 döneminde toplam 31 milyar 542 milyon 200 bin TL kaynak kullanacağı belirtilen rapora göre, Başkanlığın personel sayısı da 2024 itibarıyla bin 404’e ulaştı.