İletişim kesintili, kâr kesintisiz: İlk çeyrekte 8,3 milyar TL net kâr

Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörleri çöktü. Depremin ardından yakınlarına ulaşmak isteyen yurttaşlar, mobil hatlarda yaşanan altyapı sorunları nedeniyle büyük mağduriyetler yaşadı. Sosyal medyada on milyonlarca yurttaş Balıkesir’deki yakınlarını arayamadığını dile getirdi. Balıkesir’e komşu çok sayıda ilde de iletişimde büyük kesintiler yaşandığı bildirildi.

Yurttaşları fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakan GSM operatörlerinin yarattığı krizin ardından gözler, Türkiye’nin iki önemli GSM operatörü Turkcell ve Türk Telekom'un mali verilerine çevrildi.

TURKCELL

Abone sayısı itibarıyla Türkiye’nin en büyük GSM operatörü olan ve 2024 yılında 158 milyar 854 milyon TL’lik hasılat toplayan Turkcell, 2025’in ilk üç ayında da astronomik gelir sağladı. Şirketin Ocak-Mart 2025 döneminde net kârı kayıtlara, 3 milyar 82 milyon TL olarak geçti.

Şirketin kârının yıllar itibarıyla katlanarak arttığı da öğrenildi. Buna göre, Turkcell'in 2021-2024 dönemindeki kârları, yıllara göre şöyle sıralandı:

>> 2021: 5 milyar TL

>> 2022: 11 milyar TL

>> 2023: 12,5 milyar TL

>> 2024: 23,5 milyar TL

>> 2025 (Ocak-Mart) 3 milyar TL

TÜRK TELEKOM

Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı özelleştirmesi ile anılan Türk Telekom şirketinin 2025’in ilk çeyreğindeki kârı da dikkati çekti. 2021 yılında 5 milyar 761 milyon TL net dönem kârına imza atan Türk Telekom'un 2024 yılı kârı ise 8 milyar 456 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un Ocak-Mart 2025 dönemindeki net kârı ise 5 milyar 134 milyon TL oldu.

BAKAN URALOĞLU: KESİNTİ YOKUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yurttaşların tepkisine karşın depremin ardından haberleşme kesintisi olmadığını öne sürdü. Bakan Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında, “Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip uygulamalarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.



SERKAN SAK: GSM OPERATÖRLERİ ÇALIŞMADIĞI İÇİN KÖYLERDEN HABER ALAMIYORUZSındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise, “Depremden sonra GSM hatları çalışmadığı için köylerden haber alamıyoruz” diyerek yurttaşın iletişim kesintilerine isyanının haklılığını ortaya koydu.