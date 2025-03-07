İletişimci-yazar Emrah Çetin hayatını kaybetti

İletişimci-yazar Emrah Çetin hayatını kaybetti.

Sosyal medyada “Eski Solcu” mahlasıyla yaptığı paylaşımlarla liberal tezleri mizahi bir dille eleştiren ve bir süre gazetemiz BirGün için de yazılar kaleme alan Çetin, dün akşam (6 Mart) saatlerinde İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Evli ve bir çocuk babası olan 43 yaşındaki Çetin için bugün ikindi vaktinde Üsküdar’daki Şakirin Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Çetin’in ailesi ve arkadaşları katıldı. Çetin’in buradan kaldırılan cenazesi Ümraniye’de bulunan Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Beşiktaş Belediyesi çalışanı olan Emrah Çetin için Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili ve SODEV Başkanı Rasim Şişman bir paylaşım yaptı. Şişman paylaşımında şunları kaydetti:

“Bugün çok sevdiğimiz dostumuzu, emeğiyle bize güç katan çalışma arkadaşımız Emrah Çetin’i kaybettik. Hayat doluydu, neşeliydi. İyi bir insanda olması gereken bütün özellikleri kendinde toplamıştı. Gidişiyle içimizde açtığı boşluğu doldurmamız mümkün olmayacak. Canımız Emrah mekanın cennet olsun. Yattığın yer incitmesin.”