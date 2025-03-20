İletişimin Başkanlığı para yutuyor: İki ayda 52 bin asgari ücret tüketildi

2018 yılında, “Türkiye markasını güçlendirmek” iddiasıyla kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri itibarıyla muhalefetin eleştirilerinin merkezine oturdu.

Muhalefetin, “Kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile suçladığı başkanlığın harcamaları da tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığı’nın harcamalarını emekli aylığı, asgari ücret ve bayram ikramiyesi ile kıyasladı. Bulut’un çalışması çarpıcı tabloyu ortaya koydu.

İletişim Başkanlığı, 2015 yılına hızlı başladı. Başkanlığın ocak ayında yaptığı harcama 445 milyon 414 bin TL, şubat ayında yaptığı harcama ise 704 milyon 144 bin TL olarak kaydedildi.

Fahrettin Altun yönetimindeki İletişim Başkanlığı’nın Ocak-Şubat 2025 döneminde imza attığı harcamaların toplamı, 1 milyar 149 milyon 557 bin TL’ye ulaştı.

DEV HARCAMA

Başkanlığın harcamalarını değerlendiren CHP’li Burhanettin Bulut, toplam 1,1 milyar TL’lik harcamanın 287 bin 389 emeklinin bayram ikramiyesine, 79 bin 449 emeklinin aylığına ve 52 bin 6 asgari ücretlinin maaşına denk geldiğini vurguladı. Harcamanın büyüklüğünü eleştiren Bulut, “Saray’ın kara propaganda aracı da milletin sırtına yük oldu” diye konuştu.

İLETİŞİM ORDUSU

İktidarın destek ve yönlendirmeleriyle giderek büyüyen İletişim Başkanlığı'nın genişleyen etki alanı, personel sayısına da yansıyor. Kuruluş yılı olan 2018 yılında 584 personeli bulunan İletişim Başkanlığı’nın personel sayısı, yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2018: 584

• 2019: 644

• 2020: 721

• 2021: 824

• 2022: 943

• 2023-2024: Bin 114