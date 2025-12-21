İletişim’in bütçesi rendelendi

İletişim Başkanlığı, 24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu.

Başkanlığa, dönemin İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Sabah Gazetesi yazarı Fahrettin Altun atandı.

Altun, sosyal medyada kangren gibi yayılan troller başta olmak üzere, birçok uygulamasıyla “Kamuoyundaki algıyı iktidar lehine yönetmek” ile suçlandı.

İletişim Başkanlığı’nın, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilmesine yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen Fahrettin Altun, yedi yıl boyunca sürdürdüğü İletişim Başkanlığı görevinden 10 Temmuz 2025 tarihinde alındı.

Altun’un yeni görev yeri, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı oldu. Altun’un yerine ise İletişim Başkanlığı’na, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

KASA BOŞ

İletişim Başkanlığı, altı ayı Altun, beş ayı ise Duran yönetiminde geçirilen Ocak-Kasım 2025 döneminde, kurum tarihinin rekoru niteliğinde harcamaya imza attı. Başkanlığın, “İktidar propagandasının ağır maliyeti” olarak nitelendirilen Ocak-Kasım 2025 dönemi harcaması, kasayı boşalttı. Kurum, 510 milyon 50 bin TL’lik ödenek üstü harcama gerçekleştirdi.

letişim Başkanlığı’na 2025 yılı için 6 milyar 155 milyon 14 bin TL’lik ödenek verildi. Kurum, temmuz ayında 1 milyar 25 milyon 14 bin TL olmak üzere, Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 6 milyar 665 milyon 64 bin TL’lik kaynak kullandı.

REKOR KAYNAK KULLANIMI

İletişim Başkanlığı'nın Ocak-Haziran 2025 döneminde kullandığı 6,6 milyar TL’lik kaynağın aylara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Ocak-Şubat: 1 milyar 149 milyon TL

• Mart-Nisan: 1 milyar 41 milyon TL

• Mayıs-Haziran: 944 milyon TL

• Temmuz-Ağustos: 1 milyar 454 milyon TL

• Eylül-Ekim: 1 milyar 142 milyon TL

• Kasım: 932 milyon TL