Ilgar Dağı geçidi ulaşıma kapandı: TIR'lar yolda kaldı

Ardahan’ın Posof ilçesindeki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. TIR’lar yolda beklerken, sürücüler geçidin açılmasını bekliyor.

  • 27.02.2026 09:10
  • Giriş: 27.02.2026 09:10
  • Güncelleme: 27.02.2026 09:13
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Ardahan'ın sınır ilçesi Posof'ta, 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi’nin ulaşıma kapanması nedeniyle TIR'lar yolda bekliyor.

Ardahan ve çevresinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gürcistan sınırındaki Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan Ilgar Geçidi, araç trafiğine kapandı.

Araçların sürücüleri, kara yolunda geçidin açılması için bekliyor.

