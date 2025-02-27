Ilgardere'de keşif yapıldı: RES'ler masum değil!

HABER MERKEZİ

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi’nin Cemaller, Soğütlü ve Keçikaya köylerini kapsayan ve OR Enerji tarafından yapılmak istenen Ilgardere RES projesinin II. ve III. Fazları için verilen 'ÇED Olumlu kararlarının" iptali için açılan dava kapsamında keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı.

Proje’nin I. Fazı içerisinde Cemaller köyünün hemen bitişiğinde yapılan 3 adet türbininin çalışmasından şikâyetçi olan ve uyuyamadıklarını ifade eden köylüler daha fazla türbin istemediklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılık ile geçindiklerini vurgulayan köylüler, "Tarlalarımızı ve meralarımızı kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve köylülerin avukatı Cem Altıparmak, RES’lerin zararlarını anlatarak yerleşim yerlerine bu kadar yakın RES türbinleri yapılmasının ve enerji gerekçesiyle köylülerin yaşam alanlarını terketmeye zorlanmasının doğru olmadığını belirtti.

Altıparmak, ÇED olumlu kararlarının iptalini talep etti. Üç türbinin planlandığı noktaların yerinde incelenmesinden sonra keşif tamamlandı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yaptığı açıklamada "Bilirkişi heyetinin doğadan, bilimden ve yöre halkından yana bir rapor düzenlenmesini bekliyoruz. Öncelik enerji değil, yaşam. RES’ler masum değil" ifadelerine yer verdi.