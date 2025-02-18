Ilgaz'da hava nasıl olacak? Ilgaz 5 günlük hava durumu (18-22 Şubat 2025)

Ilgaz Kayak Merkezi’nde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Kayak yapmayı planlayanlar için Ilgaz hava durumu 5 günlük tahmini belli oldu. İşte Ilgaz’da hava sıcaklıkları ve günlük detaylı tahminler:

ILGAZ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

18 Şubat 2025 Salı Ilgaz Hava Durumu

Hava: Kar yağışlı ve çok bulutlu

Gündüz sıcaklığı: -5°C

Gece sıcaklığı: -2°C

19 Şubat 2025 Çarşamba Ilgaz Hava Durumu

Hava: Kar yağışlı, hava soğuyor

Gündüz sıcaklığı: -8°C

Gece sıcaklığı: -5°C

20 Şubat 2025 Perşembe Ilgaz Hava Durumu

Hava: Yoğun kar yağışlı ve sert soğuklar etkili

Gündüz sıcaklığı: -14°C

Gece sıcaklığı: -7°C

21 Şubat 2025 Cuma Ilgaz Hava Durumu

Hava: Şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğuk

Gündüz sıcaklığı: -21°C

Gece sıcaklığı: -9°C

22 Şubat 2025 Cumartesi Ilgaz Hava Durumu

Hava: Aşırı soğuk ve yoğun kar yağışlı

Gündüz sıcaklığı: -16°C

Gece sıcaklığı: -9°C

ILGAZ’DA KAR KALINLIĞI NE KADAR OLACAK?

Kayak severlerin en çok merak ettiği konuların başında Ilgaz kar kalınlığı ne kadar sorusu geliyor. Ilgaz'da güncel kar kalınlığı 51 cm. Buna karşın, beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte kar kalınlığının daha da artması öngörülüyor.

ILGAZ YOLU AÇIK MI?

Ilgaz yolu açık mı sorusuna yanıt olarak, şiddetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle sürücülerin dikkatli olması önerilir. Yola çıkmadan önce güncel yol durumu bilgilerini takip etmek önemlidir.

Ilgaz Kayak Merkezi’nde 18-22 Şubat 2025 tarihleri arasında yoğun kar yağışı ve sert soğuklar etkili olacak. Bölgeye gidecek kayak severler kış lastiği, zincir ve kalın kıyafetler konusunda hazırlıklı olmalıdır. Günlük hava durumu gelişmelerini takip ederek, kayak planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.