Ilgaz'da hava nasıl olacak? Ilgaz 5 günlük hava durumu (18-22 Şubat 2025)
İç Anadolu Bölgesi'nin gözde kayak merkezlerinden Ilgaz Kayak merkezinde bu hafta hava nasıl olacak? Ilgaz'da kar kalınlığı ne kadar? Ilgaz'da kar yağışı kaç gün sürecek? Ilgaz'a dair hava durumu tahminleri ve Ilgaz'a gidecekler için öneriler haberimizde.
Ilgaz Kayak Merkezi’nde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Kayak yapmayı planlayanlar için Ilgaz hava durumu 5 günlük tahmini belli oldu. İşte Ilgaz’da hava sıcaklıkları ve günlük detaylı tahminler:
ILGAZ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
18 Şubat 2025 Salı Ilgaz Hava Durumu
- Hava: Kar yağışlı ve çok bulutlu
- Gündüz sıcaklığı: -5°C
- Gece sıcaklığı: -2°C
19 Şubat 2025 Çarşamba Ilgaz Hava Durumu
- Hava: Kar yağışlı, hava soğuyor
- Gündüz sıcaklığı: -8°C
- Gece sıcaklığı: -5°C
20 Şubat 2025 Perşembe Ilgaz Hava Durumu
- Hava: Yoğun kar yağışlı ve sert soğuklar etkili
- Gündüz sıcaklığı: -14°C
- Gece sıcaklığı: -7°C
21 Şubat 2025 Cuma Ilgaz Hava Durumu
- Hava: Şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğuk
- Gündüz sıcaklığı: -21°C
- Gece sıcaklığı: -9°C
22 Şubat 2025 Cumartesi Ilgaz Hava Durumu
- Hava: Aşırı soğuk ve yoğun kar yağışlı
- Gündüz sıcaklığı: -16°C
- Gece sıcaklığı: -9°C
ILGAZ’DA KAR KALINLIĞI NE KADAR OLACAK?
Kayak severlerin en çok merak ettiği konuların başında Ilgaz kar kalınlığı ne kadar sorusu geliyor. Ilgaz'da güncel kar kalınlığı 51 cm. Buna karşın, beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte kar kalınlığının daha da artması öngörülüyor.
ILGAZ YOLU AÇIK MI?
Ilgaz yolu açık mı sorusuna yanıt olarak, şiddetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle sürücülerin dikkatli olması önerilir. Yola çıkmadan önce güncel yol durumu bilgilerini takip etmek önemlidir.
Ilgaz Kayak Merkezi’nde 18-22 Şubat 2025 tarihleri arasında yoğun kar yağışı ve sert soğuklar etkili olacak. Bölgeye gidecek kayak severler kış lastiği, zincir ve kalın kıyafetler konusunda hazırlıklı olmalıdır. Günlük hava durumu gelişmelerini takip ederek, kayak planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.