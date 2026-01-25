Ilgaz'da kar ve sis havadan görüntülendi

KASTAMONU (AA) - "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz'ın kar ve sisli zirvesi havadan görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Geçen haftalarda etkili olan kar yağışıyla dağ, beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu.

Ağaçlar üzerindeki kar kütleleri ve bölgede zaman zaman etkisini gösteren sis drone ile görüntülendi.