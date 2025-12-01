Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 01.12.2025 16:53
  • Giriş: 01.12.2025 16:53
  • Güncelleme: 01.12.2025 16:53
Kaynak: AA
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis etkili olmaya başladı.

Güzel görüntü oluşturan ormandaki kar ve sis, dron ile havadan görüntülendi.

BirGün'e Abone Ol