Ilgaz Dağı’nda mest eden dolunay manzarası

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda beliren dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan ve “Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın” dizeleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı, dolunay manzarası ile mest etti.

Akşam saatlerinde Ilgaz Dağı’nın üzerinde belirmeye başlayan dolunay, muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf tutkunları tarafından çekilen dolunay fotoğrafları kartpostalları aratmadı.