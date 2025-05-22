İlgililer üç maymunu oynuyor

Giresun’un Doğankent ilçesi Çatalağaç Köyü’nde, AKP'li Cantürk Alagöz’e ait maden şirketinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadan, dere yatağı üzerine üçüncü atık depolama havuzu inşa etmesi yöre derneklerini de harekete geçirdi. Vadinin kirletilmeye devam ettiğini belirten Gümüşhaneliler Kültür Sanat Çevre ve Dayanışma Derneği (GÜDAP), "İlgili kurumlar üç maymunu oynuyor. Bu sadece bir çevre suçu değildir. Bu halkın sağlığına karşı organize bir saldırıdır. İliç’te yaşanan felaketin bir benzerini burada yaşatamayacaklar! Geçit vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Harşit Vadisi'nde yalnızca bir çevre sorununu değil, bir yaşam savaşının konuşulması gerektiği vurgulanan açıklamada "Çünkü mesele sadece bir dere değil. Mesele bu ülkenin suyu, toprağı, ormanı ve geleceği. Harşit Vadisi sıradan bir coğrafya değildir. Bu vadi, Doğu Karadeniz’in can damarıdır" denildi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Ve Harşit Çayı…Sadece su taşımaz. Bir halkın belleğini, çocukluğunu, umutlarını taşır. Bu çay, Tirebolu’nun suyudur. Kelkit’in, Torul’un, Doğankent’in damarındaki hayattır. Ama şimdi bu suya, bu hayata zehir karışıyor! Giresun’un Doğankent ilçesi, Çatalağaç Köyü’nde bir milletvekiline ait maden şirketi, ÇED raporu olmadan, dere yatağının ortasına üçüncü atık havuzunu kuruyor! Devlet susuyor. Valilik görmüyor. İlgili kurumlar üç maymunu oynuyor. Çünkü madenin sahibi bir milletvekili! Yöre halkı defalarca uyardı. 'Zehir deremize karışıyor!' dedi. 'Toprakta solucan bile kalmadı!' dedi. 'Buharlaşan kimyasal yağmurla üstümüze yağıyor!' dedi. Ama ne oldu? CİMER’e yapılan başvurular 'ticari sır' denilerek yanıtlanmadı. Zehirli havuza 'su ıslahı' dediler. 464 bin liralık göstermelik cezalarla bu çevre katliamı geçiştirildi! Ama biz susmayacağız. Bu sadece bir çevre suçu değildir. Bu halkın sağlığına karşı organize bir saldırıdır. Bu saldırı Harşit Vadisi’nin bereketine, Tirebolu’nun içme suyuna, çocuklarımızın geleceğine yöneliktir. İliç’te yaşanan felaketin bir benzerini burada yaşatamayacaklar, geçit vermeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Buradan açıkça çağrımızdır: Giresun Valisi, İl Çevre Müdürlüğü ve Bakanlıklar… Ya görevinizi yapın, ya da bu halkın vicdanında yargılanmaya hazır olun. Biz bu toprağın çocuklarıyız. Mücadelemiz onurludur. Sözümüz nettir, kararlılığımız tamdır: Vahşi madenciliğe hayır, doğaya dokunma. Suya, toprağa, ormanlara kıyma."

VAHŞİ MADENCİLİĞE HAYIR PANELİ

Harşit Vadisi Platformu, Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği, Tirebolu Belediyesi 11 Haziran çarşamba günü saat 13.00-18.00 arası "Vahşi madenciliğe hayır" diyerek panel düzenleyecek. Tirebolu İletişim Fakültesi Prof. Dr. Taner Karahasanoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenecek panelde konunun uzmanı akademisyenler, mühendisler, yaşam savunucuları konuşmalar yapacak.