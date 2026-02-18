Ilgım Apartmanı davası: Soruşturma izni bir yıldır bekleniyor

Hatay'daki 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ilgım Apartmanı davasında, "kusurlu" belediye görevlileri için istenen soruşturma izni bir yıldır bakanlıktan yanıt bekliyor. Depremde yakınlarını kaybedenlerin soruşturma izni sorusuna CİMER, "Herhangi bir işlem yapılmamıştır" yanıtını verdi. Müşteki avukatlarından Ali Samsum, "İnsanlar ölmesin diye çalışmadıkları gibi, öldükten sonra adaleti teslim etmek adına da bir şey yapmıyorlar" dedi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı saniyeler içinde yıkıldı. Olayda 47 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu ile yapı denetimi firması yetkilisi Edip Talipoğlu ve yapı denetim firması görevlileri Semir Yoldaş ile Ahmet Tatlı hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dört sanık da tutuksuz yargılanıyor.

Edinien bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun, dosyada yer alan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan belediye görevlileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz dönüş yapılmadığı öğrenildi.

Ilgım Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep edildiğini hatırlatarak, "Neden bunca zamandır soruşturma izni verilmediğini öğrenmek istiyoruz. Sorumlu kişilerden şikâyetçiyiz ve en kısa zamanda soruşturma izni verilmesini talep ediyoruz" diyerek CİMER'e başvuruda bulundu.

"HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞI BİLGİSİNE ULAŞILMIŞTIR"

CİMER'den gelen yanıtta, "Başvurunuza istinaden 10 Şubat 2026 tarihli yazımız ile Antakya Kaymakamlığı ve Hatay İdare ve Denetim Müdürlüğüne ilgili CİMER başvurunuz gönderilmiş olup daha önce herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Buna istinaden 17 Şubat 2026 tarihli yazımız ile Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili CİMER başvurunuz gönderilmiş olup şikâyetine esas Ilgım Apartmanı hakkında soruşturma dosyası açılıp açılmadığı, açıldıysa sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, yapılmadı ise gereken işlemin başlatılmasına esas sonucundan Valiliğimize bilgi istenmiştir" denildi.

"TÜM YETKİLİLER SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ"

Müşteki avukatlarından Ali Samsum, süreci şöyle değerlendirdi:

"Ilgım Apartmanı'nda, henüz 39 yaşındaki ablam gibi sevdiğim halam Lale Portakaldalı'nı ve ailesini kaybettim. Müteahhit ve yapı denetim sorumlularının yargılanmasından daha çok, sorumlu kamu personellerinin yargılanmasını istiyorum. Çünkü biliyorum ki yaşam hakkını koruma konusunda asıl sorumlu olan devlettir.

Ilgım Apartmanı'nın, bırakın apartman olmayı, bir masa bile olamayacak kadar yetersiz olduğunu öğrendik. Bilirkişi raporu ile bu yetersizlik hâli ispatlandı ve kamu personellerinin de sorumlu olduğu belirtildi. Bunun üzerine dosyalar ayrıldı. Ancak bir yıldır kamu personellerinin soruşturma dosyasında soruşturma izni gelmedi.

Bunun üzerine, yakınlarını kaybeden diğer ailelerle birlikte CİMER'e başvurduk. Bildiğim kadarıyla bir tek bana cevap geldi. 'Hiçbir işlem yapılmadığını' söylemişler. Bu cevabı görünce hem üzüntüm hem öfkem daha da yükseldi. Ne depremden önce ne de depremden sonra devletin umrundayız. İnsanlar ölmesin diye çalışmadıkları gibi, öldükten sonra adaleti teslim etmek adına da bir şey yapmıyorlar. Ülkede adaletsizlik düzeni kök saldı. Bari adalet için tüm yetkililer sorumluluklarını yerine getirmeli ve etkili adımları atmalı."