Ilgım Apartmanı davasında ‘sanık duruşmaya katılsın’ talebi reddedildi

Maraş merkezli depremde yıkılan Hatay’da yıkılarak 47 kişinin hayatını kaybettiği Ilgım Apartmanı davasının üçüncü duruşması görüldü. Mahkeme, müşteki avukatlarının sanıkların bağışık tutulma kararının kaldırılması talebini reddetti.

6 Şubat depremlerinde, Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı yıkıldı; 47 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu ile yapı denetimi firması yetkilisi Edip Talipoğlu ve yapı denetim firması görevlileri Semir Yoldaş ile Ahmet Tatlı hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın görülen üçüncü duruşmasına depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katılırken, duruşmalardan bağışık tutulan sanıklar yer almadı. Mahkeme, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan kamu personelleri hakkındaki soruşturmanın, Antakya Belediyesi’nden apartman zeminindeki iş yerleri ve tadilat kayıtlarının, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ise 2017’de yapılan denetim ve bina ile ilgili tadilat belgelerinin mahkemeye iletilmesini talep etti. Ayrıca, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ilgım Apartmanı’nda hayatını kaybedenlerin tam sayısının tespitine yönelik suç duyurusu müzekkeresinin akıbeti sorulurken, katılan avukatların sanıkların bağışık tutulma kararının kaldırılmasına ilişkin talepleri reddedildi. Duruşma 20 Şubat 2026 tarihine ertelendi.