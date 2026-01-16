İlham Ahmed'den, Colani'nin sözlerine tepki: Kürtlere karşı savaş ilanı anlamına geliyor

Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed, HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam yönetiminin atanmış cumhurbaşkanı Colani'nin (Ahmed Şara) 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmemesinden SDG’yi sorumlu tutmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Ahmed, Colani'nin ifadelerinin "Kürtlere karşı savaş ilanı anlamına geldiğini" öne sürdü. Ahmed, Suriye'nin iç savaşa sürüklenmemesi için Arap ülkelerine yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Ahmed, “Hükümetin, anlaşmayı uygulamadığımız yönündeki iddiası doğru değil. Uluslararası taraflar da bunu biliyor” dedi.

"ÇÖZÜMLERE ULAŞILDIĞINDA SDG'YE GEREK KALMAZ"

SDG’nin Şam Yönetimi'ne entegrasyonu konusuna değinen Ahmed, “Ülke genelinde hükümetle siyasi çözümlere ulaşıldığında, Suriye Demokratik Güçleri’nin varlığına gerek kalmayacaktır. SDG savaş istemiyor; hedefimiz barış ve Kürtlerin haklarının güvence altına alınmasıdır” ifadelerini kullandı.

Ahmed ayrıca Şam yönetimi ile temasın bulunmadığını söyledi.

"KÜRTLERE KARŞI SAVAŞ İLANI ANLAMINA GELİYOR"

Colani'nin geçtiğimiz günlerde SDG'ye yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Ahmed, “Onun ifadeleri Kürtlere karşı bir savaş ilanı anlamına geliyor” dedi. Ahmed, açıklamasını Arap ülkelerine “Suriye’nin bir iç savaşa sürüklenmesini önlemek için yardımcı olmaları” çağrısıyla tamamladı.

COLANİ NE DEMİŞTİ?

Colani, önceki gün verdiği bir röportajda SDG lideri Mazlum Abdi ile imzaladığı 10 Mart anlaşmasının, federalizme yer vermeyen, birleşik bir Suriye öngördüğünü, mutabakata uyulmamasının sorumluluğunun “SDG’nin sahasında” olduğunu söyledi. Colani “Suriye seyirci kalmayacaktır. Ben tehdit etmiyorum. Hayatımın yarısından fazlasını savaşta geçirmiş bir insanım. Tehdit zayıflara yöneliktir. Ben bir gerçeği anlatıyor ve tavsiyede bulunuyorum. Ne siyasi, ne askeri ne de güvenlik açısından SDG adlı örgütün lehine bir durum söz konusu" demişti.