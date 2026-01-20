İlham Ahmed'den 'diyalog' açıklaması: "Yeniden başlatılmasını istiyoruz"

Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, çevrimiçi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rojava'nın geleceğine ve özerk yönetimin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmed, uluslararası topluma "Kürtlere yönelik saldırılara sessiz kalmamaları" yönünde çağrı yaptı.

Bölgedeki özerkliğinin korunmasını ve diyaloğun yeniden başlatılmasını istediklerini vurgulayan Ahmed, "Koalisyon güçleri, Hol Kampı üzerindeki kontrol sorununu görüşmelerle çözmeye çalışıyor. Suriye'deki Kürtlere yönelik soykırım saldırılarını durdurmak için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"BU HALK, SİZİ KORUMAK İÇİN GENÇLERİNİ FEDA ETTİ"

bianet'in aktardığına göre, Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani'nin (Ahmet eş-Şara) kendileriyle yaptığı anlaşmalara uymadığını, yaptırımların kaldırılması için gerekli koşulları sağlamadığını söyleyen Ahmed, "Kürt halkı, IŞİD unsurlarını da içeren bu güçlere güvenmiyor" ifadelerini kullandı.

Ahmed, uluslararası topluma "Bu halk, sizi korumak için gençlerini feda etti. Siz de ayağa kalkmalı ve halkımız için doğru duruşu sergilemelisiniz" sözleriyle seslendi.