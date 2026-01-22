Giriş / Abone Ol
İlham Ahmed: Kobani kuşatma altında, ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor

Rojava Özerk Yönetimi yetkilisi İlham Ahmed, Şam’ın ateşkes ilanına rağmen Kobani’de çatışmaların sürdüğünü, su, elektrik ve internetin kesildiğini belirterek yaşananları “savaş suçu” olarak nitelendirdi.

Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Kobani'de Şam'ın ateşkes ilanına rağmen çatışmaların devam ettiğini söyledi.

X üzerinden yaptığı açıklamada, "(Şam'ın) ateşkes ilanına rağmen Kobani'deki çatışmaların kuşatmanın başladığı günler öncesinden bu yana devam ettiğini" ifade eden İlham Ahmed, su, elektrik ve internet hizmetlerinin de kesildiğini ekleyerek, bu uygulamaların "savaş suçu düzeyine ulaştığına" dikkat çekti.

Çağrıda bulunan Ahmed, "İlgili makamları kuşatmayı sona erdirmek ve sivillerin geçim kaynaklarından mahrum bırakılarak cezalandırılmasına son vermek için müdahale etmeye çağırıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

