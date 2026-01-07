İlham Ahmed: Suriye'deki geçiş hükümeti, Kürtlere karşı imha savaşı başlattı

Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed, SDG ile Şam'daki HTŞ yönetimi arasında son günlerde artarak devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle Halep'te yoğunlaşan çatışmalar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmed, "Bu bir soykırım savaşıdır, diyalog çağrılarımız reddedildi" dedi.

Ahmed, HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığının Halep’te Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik operasyon kararına tepki gösterdi.

"SOYKIRIM İLANI"

Saldırıları "soykırım savaşı" olarak nitelendiren Ahmed, şunları kaydetti:

"Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı, sivillerle hınca hınç dolu olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan etmiştir. Bu, daha önceki rejimin zulmünden acı çekmiş olan Kürtlere yönelik bir imha (soykırım) savaşı ilanıdır. Bilinmelidir ki bu mahallelerin sakinlerinin çoğunluğu, Afrin'den zorla yerinden edilmiş halkımızdır."

Kendilerinin daha önce varılan mutabakatlara sadık kaldığını ancak karşı tarafın bunu ihlal ettiğini belirten Ahmed, "Bu iki mahalle, Savunma Bakanlığı'na bağlı ekiplerin sıkı kuşatması altındaydı. Kürt tarafının '1 Nisan Anlaşması'na sadık kalmasına rağmen, karşı taraf bu anlaşmaya uymamıştır" dedi.

DİYALOG ÇAĞRISI

Şam yönetimine bir kez daha 'diyalog' çağrısı yapan Ahmed, "Görüşmelerde bulunmak üzere tarafımızdan kurulan yoğun temaslara rağmen, Savunma Bakanlığı diyaloğu reddetmektedir. Hükümet yetkililerini, yaşananlar karşısında sorumluluklarını üstlenmeye, akıl ve mantık yolunu izlemeye, sorunları savaş ve çatışma üslubundan uzak durarak diyalogla çözmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

HTŞ öncülüğündeki Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025'te varılan 8 maddelik mutabakatın uygulanma süreci 2025 sonunda bitmiş ancak SDG'nin entegrasyonu sağlanamamıştı. 3 Ocak'ta SDG komutanı Mazlum Abdi Şam'a gitmiş ancak yine anlaşmaya varılamamıştı.