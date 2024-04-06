İlham Aliyev ve Ersin Tatar telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Tatar, Azerbaycan Milli Meclisinde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu'nun kurulması dolayısıyla teşekkür etti.

Aliyev, parlamentolar arası çalışma grubunun Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sunacağını belirtti.