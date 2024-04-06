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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

İlham Aliyev ve Ersin Tatar telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar telefonda görüştü.

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 20:49
  • Giriş: 06.04.2024 20:49
  • Güncelleme: 06.04.2024 20:49
Kaynak: AA
İlham Aliyev ve Ersin Tatar telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Tatar, Azerbaycan Milli Meclisinde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu'nun kurulması dolayısıyla teşekkür etti.

Aliyev, parlamentolar arası çalışma grubunun Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sunacağını belirtti.

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