İlham Aliyev ve Volodimir Zelenski görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Aliyev'in, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında, Ukrayna tarafının talebi üzerine Zelenski ile görüştüğü bildirildi.

Görüşme, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki siyasi, ekonomik ve insani alanlardaki ilişkiler, enerji sektöründeki işbirliği ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.