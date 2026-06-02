İlhan Cihaner, Özel hakkındaki FETÖ imalarına tepki gösterdi, Kılıçdaroğlu'na seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, CHP’nin seçilmiş lideri hakkındaki FETÖ imalarına tepki gösterdi.

Cihaner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Enis Uludemir’in Özgür Özel’e yönelik iddialarına dair "Bir meczubun tutarsız saçmalamaları" ifadesini kullandı.

“Bir meczubun tutarsız saçmalamalarından hareketle sayın Özel’e Fetullahçılık imasında bulunmak akıl, vicdan ve mantık dışı bir girişimdir” diyen Cihaner, mutlak butlan ile CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Cihaner, Kılıçdaroğlu'nun “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum” ifadelerinde kimi kastettiği açıklaması gerektiğini söyledi.

"ŞİMDİ TOP SAYIN KILIÇDAROĞLU’NDADIR"

Cihaner, X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir meczubun tutarsız saçmalamalarından hareketle sayın Özel’e Fetullahçılık imasında bulunmak akıl, vicdan ve mantık dışı bir girişimdir. İktidar ve tüm aygıtları bile bunun böyle olmadığını/olamayacağını bilir. Bu tartışmayı başlatanlar bilerek/bilmeyerek iktidara karşı ana eleştiri başlıklarından birisini devre dışı bırakarak tartışmayı bu konuda en rahat konumdaki partimiz CHP içerisine taşımışlardır. Gözünü karartmış, AKP’ye angaje yargı mekanizmasına alan açmışlardır. Yapılanlar asıl fail olan AKP lehine bir çeşit “aklama” operasyonuna dönüşmüştür. Şimdi top sayın Kılıçdaroğlu’ndadır. Konuşmasında geçen ve tartışmayı başlatan: "Arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.” sözlerindeki “sinsice sızan FETÖ ajanları, gafiller” kimlerdir? Bu kanaate varmasındaki "kriterleri" iktidar ve kendi yanında bulunanlar için de kullanabilecek midir?”

NE OLMUŞTU?

CHP'nin başına mutlak butlan ile atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde 30 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen bayramlaşma programında "Arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, bu sözlerine ilişkin herhangi bir isim ise vermemişti.