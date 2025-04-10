İlhan Cihaner: Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ancak 'hukuk cinneti' diyebiliriz

Eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin değerlerdimelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cihaner, "Şikayetçi ErkanKork’un şikayetinde bile eylem olarak 'tehdit ve şantaj' tarif edilmemiş. Bu dilekçe nedeniyle Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınması hukuk çerçevesinde değerlendirilemez. Ancak 'hukuk cinneti' diyebiliriz" dedi.

"Hukuk, cinnet geçiremeyeceğine göre, gerekçeyi başka yerde, bu iki cesur gazetecinin haberlerinde, kitaplarında aramalıyız" diyen Cihaner, şunları söyledi: "İfadedeki 'suçlamalara' bakın: istediğim yerde görüşmediler, açık yargılamadan haberdarlar, hakkımda yayın yaptılar, habercilik etiğine aykırı haber yaptılar!!! Nerede tahdit ve şantaj iddiası?"

"YARGI MEKANİZMASI SUÇLA MÜCADELENİN NEFERİ OLMALIDIR"

"Bu vesile ile her iki gazetecinin ve siyasetçinin onlarca suçla ilgili belgeli açıklaması ile ilgili harekete geçmeyip bu dilekçe nedeniyle gözaltı kararı veren, yerine getiren, başta hakim savcılara naçizane bir uyarıda bulunmak isterim" diyen Cihaner, şunları söyledi:

"Yargı mekanizması temiz toplum ve suçla mücadelenin neferi olmalıdır. Bu pratiklerinizle tam tersi bir izlenim veriyorsunuz. Bir de artık şu 'sabah niye alındı, davet edilseydi giderdi' eleştirilerini bırakalım. Bir yanda saçma soruşturmalar meşrulaştırılırken, öte yandan temel sorunun üstü örtülüyor."