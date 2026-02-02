İlhan Mansız 'o an'ı anlattı

Dünya Kupası tarihine geçen son altın golün sahibi İlhan Mansız, 2002’de Senegal’e attığı golün perde arkasını anlattı.

Eski milli futbolcu, o golün hem kendi kariyerindeki yerini hem de Türkiye’nin futbol hafızasındaki anlamını değerlendirirken 2026 Dünya Kupası için A Milli Takım’a da mesaj verdi.

İlhan Mansız, 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal karşısında uzatma dakikalarında attığı ve Dünya Kupası tarihindeki son “altın gol” olarak kayıtlara geçen vuruşun, yıllar geçtikçe daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

Mansız, altın gol kuralının bu golden sonra kaldırılmasının da hikâyeye ayrı bir boyut kattığını ifade etti.

O karşılaşmaya yedek başladığını hatırlatan Mansız, turnuva boyunca takıma katkı vermek istediğini ancak yeterli süre bulamadığını belirtti.

"GOL ATACAĞIMI HİSSETTİM"

Oyuna sonradan girmesine rağmen gole olan inancını kaybetmediğini vurgulayan eski milli futbolcu, uzatma öncesinde takım arkadaşlarına gol atacağını hissettiğini söyledi. Golün gelişimini de anlatan Mansız, Rüştü’nün başlattığı atakta Ümit Davala’nın ön direğe gönderdiği topa yaptığı koşu ve tek vuruşla Türkiye’yi yarı finale taşıdığını dile getirdi.

Bu golün ardından Türkiye, Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamlayarak tarihindeki en büyük turnuva başarısına imza atmıştı. Mansız, bu başarının milli takım düzeyinde yaşanan en büyük sevinçlerden biri olduğunu ve futbolcuların kariyerlerinde nadiren karşılaşabilecekleri bir deneyim sunduğunu ifade etti.

2026 Dünya Kupası’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İlhan Mansız, Türkiye’nin uzun süredir turnuvaya katılmayı beklediğini hatırlattı. Play-off sürecine dikkat çeken Mansız, tek maçlı eleme sisteminde rehavete kapılmadan, stres yönetimini doğru yaparak sahaya çıkmanın belirleyici olacağını söyledi.

A Milli Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar bu maçı geçmesi halinde, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda oynayarak Dünya Kupası bileti arayacak.