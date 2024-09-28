İlhan Palut: “Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz”
Corendon Alanyaspor’a deplasmanda 1-0 yenilen Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Alanyaspor’u tebrik ediyorum. Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.