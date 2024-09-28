İlhan Palut: “Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz”



Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Alanyaspor’u tebrik ediyorum. Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.