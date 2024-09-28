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İlhan Palut: “Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz”

Corendon Alanyaspor’a deplasmanda 1-0 yenilen Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:12
  • Giriş: 28.09.2024 23:12
  • Güncelleme: 28.09.2024 23:12
Kaynak: İHA
İlhan Palut: “Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz”


Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Alanyaspor’u tebrik ediyorum. Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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