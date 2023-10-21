İlhan Palut: "Performansımız puan almaya yeterli değildi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-1’lik Kayserispor mağlubiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, "Performansımız puan almaya yeterli değildi.Çalışacağız,daha iyi olacağız, dersler alacağız. Önce daha iyi mücadele edeceğiz, sonra daha efektif olacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor’a konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kritik bir maçtı. Zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Rakibimizin etkili oyuncuları vardı. Buna göre hazırlandık. İyi mücadele etmemiz gerekirdi, edemedik. Top ayağımıza geldiği zaman daha efektif kullanmamız gerekiyordu, kullanamadık. 45 dakika özellikle ilk yarı hiçbir şey yapamadık. 1-0 içeriye geçmemiz bizim adımıza iyi bir skordu, ilk yarı biterken sahadaki oyuna göre. İkinci yarıya umutlarımızı bir şekilde taşıyabilmiştik ve dönem dönem oyuna ortak olduğumuz anlar da oldu, özellikle 2-1 sonrası. Ama 2 tane son derece gereksiz penaltı golüyle veya birisi karambol, bir tanesi hiç gerek olmayan bir tutup çekme pozisyonu diyeyim. Olmaması gereken 2 tane pozisyonda penaltıları da rakip kazanınca maçtan puan alma şansımız ortadan kalkmış oldu. Genel manada baktığımız zaman performansımız puan almaya yeterli değildi. Çalışacağız, daha iyi olacağız, dersler alacağız. Önce daha iyi mücadele edeceğiz, sonra daha efektif olacağız. Bu görüntümüz, bu ligde deplasmanda galibiyetler almak için yeterli değil" ifadelerini kullandı.