İlhan Palut resmen Konyaspor'da
İlhan Palut, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-beyazlı kulübün basın sözcüzü Cengiz Yönet, "Resmi sözleşme bugün imzalanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da basın sözcüzü Cengiz Yönet, teknik direktör İlhan Palut ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet şu ifadeleri kullandı:
"Kulüp başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır.
Resmi sözleşme bugün imzalanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."