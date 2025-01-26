İlhan Sami Çomak: "Şiir benim direnme biçimim"

30 yıl sonra cezaevinden tahliye edilen şair İlhan Sami Çomak’ın şiirleri ve edebiyatı üzerine söyleşi düzenledi. İzmir Narlıdere Cemevi’nde düzenlenen söyleşiye yoğun ilgi gösterildi.

Etkinlikte, şair Haydar Ergülen ve Duygu Kankaytsın, Çomak’ın hayatı ve edebi birikimi hakkında konuştu. Söyleşi sonrası katılımcılarla soru-cevap bölümü yapıldı ve kitap imza etkinliği düzenlendi. Etkinliğe eski CHP İzmir Milletvekili ve İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıkok da katıldı.

Söyleşide ilk olarak konuşan Duygu Kankaytsın, İlhan Sami Çomak’ın şiirini ve yaşamını ontolojik bir bakış açısıyla ele aldığını belirtti. Kankaytsın, Çomak’ın 30 yılı aşkın süredir cezaevinde olmasına rağmen, bu zorlu koşullarda hayata tutunmayı başardığını vurguladı. Çomak’ın, yaşadığı zorlukları bir yazıhaneye dönüştürdüğünü ve cezaevinin karanlık ortamını estetik bir hale getirdiğini söyledi.

Kankaytsın, "Unutmamaya direnmek ve anıları diri tutmak, Çomak’ın şiirinin temel dinamiklerindendir” diye belirterek, şairin şiirlerinde çocukluğuna ve dışarıdaki hayata olan bağlılığının önemli bir yer tuttuğuna değindi.

"ŞİİRLERİ DİRENİŞ MANİFESTOSU GİBİDİR"

Haydar Ergülen ise, İlhan Sami Çomak’ın şiirlerinde sabır ve direnişin izlerinin olduğunu belirtti. Ergülen, "İlhan, içeride yazdığı şiirlerle sadece bir edebiyatçı değil, aynı zamanda yaşama tutunmanın bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Hapishane koşullarında yazdığı bu eserler, hayal gücü ve birikimin birleşimiyle birer direniş manifestosudur" dedi.

“BU YOLA DEVAM EDECEĞİM”

İlhan Sami Çomak, içeride geçirdiği yılların zorluklarına rağmen, edebiyatın kendisine sağladığı özgürlükle hayata tutunduğunu vurguladı. Çomak, "İçeride şiir yazmak, direnme biçimim oldu. Şiir, benim için bir yatak oldu. Bu yatakta hem hayallerimi hem de geçmiş anılarımı birleştirdim. Şimdi dışarıda olduğum bu yeni hayatla, bu yolculuğun farklı bir yön kazanacağına inanıyorum. Ancak şiirimin temel ilkelerinde büyük bir değişim olmayacak. Hayal gücü, yetenek ve disiplinle bu yola devam edeceğim."