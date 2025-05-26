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İlhan Şeşen hayatını kaybetti

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan sanatçı İlhan Şeşen 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 26.05.2025 14:09
  • Giriş: 26.05.2025 14:09
  • Güncelleme: 26.05.2025 14:19
Kaynak: Haber Merkezi
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Uzun süredir kanser tedavisi gören sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti.

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan sanatçı 76 yaşında yaşamını yitirdi.

İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.

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