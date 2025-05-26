İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti.

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan sanatçı 76 yaşında yaşamını yitirdi.

İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.