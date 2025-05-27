İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

Tuğçe ÇELİK

Dün (26 Mayıs Pazartesi) yaşamını yitiren sanatçı İlhan Şeşen için İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

Tören, bugün 11.00'de başladı.

Törene, Şeşen’in ailesi, sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Şeşen, bugün Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Anma töreninde Sunay Akın sunuculuk yaptı.

İlhan Şeşen’e dair bir anısını paylaşan Sunay Akın “İlhan abiyi uğurlarken gitarsız olmazdı. Gitarsız bir mekanda oturamazdı. Gitar yüzünden haciz de geliyor evine. Çok sevdiği bir gitarın parasını ödeyemiyor ve evine haciz geliyor. Bunun üzerine bir şarkı yazıyor” dedi.

Fotoğraf: Tuğçe Çelik

İlhan Şeşen’in çocukları Melis ve Fuat Şeşen sahneye geçti.

“5 yıllık zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayan çalışma arkadaşlarına dostlarına sevenlerine teşekkür ederiz, sevgiler” diye konuştular.

“İLHAN ŞEŞEN İLK BESTESİNİ KADIKÖY’DE YAPMIŞTIR”

Kültür Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise “Çok kıymetli bir sanatçımızı kaybettik. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz. Hayranlık duyduğumuz, eserleriyle büyüdüğümüz insanların vefatlarına şahitlik etmek benim için çok zor. Devletimizin milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Kadıköyümüzün sokaklarında parklarında karşılaştığımız kalbimizdeki adıyla amcayı şu an uğurluyoruz. İlhan Şeşen müzik dünyamızda kendine özgü bir yere sahip. Onun bir şarkısına eşlik edemeyecek kimse yok şu an aramızda. İlhan Şeşen ilk bestesini Kadıköy’de yapmıştır. Haydarpaşa garı ilk kez onun sözlerinde yer almıştır. Huzurlar içinde uyu” diye konuştu.

Erol Evgin ise şunları söyledi:

"İlhancığım benim neredeyse 60 yıla yaklaşan arkadaşımdı. Yarasalar diye bir grubun solistiydim ben. İlk 45’liğimi çıkaracağım. Benden sonra yarasalar grubunun solisti ilhan oldu. Piyanistimiz de melih kibardı. Uzun yıllar boyunca arkadaşlığımız devam etti. En son geçen yıl çok sevdiğim şarkısını sen benim şarkılarımsın’ı seslendirdim. Ajda Pekkan ile beraber bu şarkıyı söyledik. Kayda alıp ilhana yolladık. Çok mutlu olmuştu. Şarkıları tıpkı kendi gibiydi. Alçakgönüllü zarif samimi… İlhan gençliğinde Tom Jones gibi şarkı da söylemişti. Kişiliğiyle şarkıları müthiş buluşmuştu. İlhan en az 100 yıl daha şarkılarla yaşayacak. İlhanın şarkıları o kadar içimize dokunan duygularımızı anlatan şarkılar ki en az 100 yıl daha yaşayacak. Mekanı cennet olsun."

BURHAN ŞEŞEN: YOL GÖSTERİCİ BABA, AMCA, HER ŞEYDİ

Birlikte Grup Gündoğarken'i kurduğu yeğeni Burhan Şeşen de anmada yaptığı konuşmada "Bir son olacağını biliyordum ama böyle olacağını tahmin etmemiştim. Müziğe başlamamda büyük etkisi vardır. Acıbadem'deki evlerine her hafta giderdim. Benim için bir yol gösterici baba, amca, her şeydi. Şarkılarını elimizden geldiğince daha fazla kitleye ulaştırmaya onun gibi adam gibi yaşamaya devam edeceğim" dedi.

Törenin ardından Şeşen'in naaşı sevenleri tarafından üzere salondan ayrıldı.

Fotoğraf: Tuğçe Çelik

KARACAAHMET MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Şeşen için 13.10’da Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Fotoğraf: Tuğçe Çelik

Son veda ise Karacaahmet Mezarlığı’nda yapıldı.