İlhan Şeşen’in 55’inci sanat yılı kutlanacak

Kültür Sanat Servisi

Kadıköy Belediyesi, usta sanatçı İlhan Şeşen’in 55'inci sanat yılını özel bir etkinlikle kutluyor. 16 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlenecek gecede, sanatçılar İlhan Şeşen’in şarkılarını seslendirecek. Sunay Akın’ın sunumuyla gerçekleşecek gecede, Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Kürşat Başar, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman ve Zeynep Talu sahne alacak.

Sanatçılar, İlhan Şeşen’in müzik kariyerine damga vuran şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Gecenin sonunda İlhan Şeşen de sahneye çıkarak bir şarkı seslendirecek. Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek geceye Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da katılacak.