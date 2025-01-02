İlhan Taşcı duyurdu: "TRT'nin Tabii'si lisanssız kaçak yayın yapıyor!"

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin RTÜK'ten lisans almadığı ortaya çıktı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından TRT'nin Tabii platformunun yayınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Diğer platformlar gibi Tabii’nin de RTÜK’ten lisans alması gerektiğine dikkat çeken RTÜK'ün CHP'li üyesi Taşcı, platformun üyelerinden ücret aldığını buna karşılık RTÜK payını ile yayın lisans ve yetkilendirme ücretini ödemediğini söyledi.

Taşcı, sosyal medya platformu X üzerinden konuya dair şu ifadeleri kullandı:

“TRT’nin Tabii’si kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor! Türkiye’nin dijital platformu olarak lanse edilen Tabii dijital platformu lisanssız kaçak yayın yapıyor! Oysa tıpkı diğer dijital platformlar gibi Tabii’nin de RTÜK’ten lisans alması gerekiyordu ama almadı. RTÜK de lisanslama için resmî girişimde bulunmadı; kaçak yayını izledi. Ama Tabii üyelerinden tıkır tıkır ücret almayı sürdürüyor. Böylece hem abone başına ödemesi gereken RTÜK payını hem de yayın lisans ve yetkilendirme ücretini ödemiyor. Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok. RTÜK’ten lisans almıyor, lisansı olmadığı için de RTÜK içeriği denetlemiyor. Lisans almayınca beni kim denetleyebilecek!”