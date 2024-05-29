İlhan Uzgel, Hakan Fidan ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Bütün itirazlarımızı dile getirdik

CHP Dışişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin detaylarını anlattı. Diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çeken Uzgel, Fidan'a önerdikleri alternatif politikalardan da bahsetti.

CHP’nin Gölge Kabinesinin Dışişleri Bakanı İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren ikili görüşmeye ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuşan Uzgel, yapıcı ve tamamlayıcı bir diplomasi önerdiklerini söyledi. Diyalog kanallarını açık tutmanın önemini vurgulayan Uzgel, şöyle konuştu:

"Her türlü itirazımızı dile getirdik. Kendisini buraya davet ettik. ‘Gelip Genel Başkanımıza bilgi verebilir’ dedik. ‘Biz yurt dışı seyahatlerimizde önceden bilgi alabiliriz ve sonra da önemli konularda, o görüşmelerle ilgili gelişmeleri sizinle de paylaşabiliriz’ dedik. Bunu da pozitif karşıladığını söyleyebilirim.”

"HAKAN FİDAN GAYET İYİ KARŞILADI"

Bu görüşmenin çıkış noktasının 2 Mayıs'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmede planlandığını açıklayan Uzgel, şöyle devam etti:

“Orada Genel Başkanımız gölge bakanlar arasında bir diyalog kapısının açılmasının iyi olacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı, bunu olumlu bulduğunu söyledi. Dış politika konusunda tabii daha hassas yönler var. Türkiye ve dünyayla ilişkileri konuşuyorsunuz. Bazı konularda bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu geçmişte yapılmış. Biz yine bu uygulamanın, bu pratiğin yeniden başlatılması gerektiğini savunuyorduk.

Hakan Fidan beni gayet iyi karşıladı. Bütün protokol kurallarına uyulduğunu burada ifade etmek isterim. Çok samimi, verimli bir görüşme oldu. Yani yapmak istediklerimizi, söylemek istediklerimizi söyledik. Uzun bir görüşme oldu. Çok samimi davrandı. Söylediklerimizi gayet iyi fark etti, anladı, not aldı. Yapılabilecek olanlar konusundaki görüşlerini dile getirdi."

"ALTERNATİF BİR POLİTİKA ÖNERDİK"

Alternatif bir dış politika önerisinde bulunduklarını da sözlerine ekleyen Uzgel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Dış politika alternatifi de önerdik. Dolayısıyla hani bu kanalları çalıştırmamızın iyi olacağı konusunda mutabakata vardık. Türkiye'de normalleşme ama dediğim gibi bu şöyle de algılanmasın; körü körüne AKP'nin siyasetine angaje olma şeklinde değil, her türlü itirazımızı mesela Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı konusundaki bütün itirazlarımızı dile getirdik. Kendisiyle görüşürken de dile getirdim bunu.

Dolayısıyla da itiraz edeceğimiz şeyleri net olarak ortaya koyup ama Türkiye'nin genelini, uzun vadeli çıkarlarını ilgilendiren konularda da elimizden ne geliyorsa çünkü ‘bunun hükümetle ilgisi yoktur, Türkiye'nin bütünüyle ilgisi vardır’ anlayışından hareket ederek bunlar da tamamlayıcı, destek olucu yerine ama bunun için de bizim önceden bazı kritik konularda bilgilendirilmemiz gerektiğini söyledik. Kendisini buraya davet ettik. ‘Gelip Genel Başkanımıza bilgi verebilir’ dedik. ‘Biz yurt dışı seyahatlerimizde önceden bilgi alabiliriz’ dedik. Ve sonra da önemli konularda, o görüşmelerle ilgili gelişmeleri, edindiğimiz izlenimleri sizinle de paylaşabiliriz’ dedik. Tabii bunu da pozitif karşıladığını söyleyeyim.''

"CHP'YE YURT DIŞINDA ÇOK FAZLA İLGİ VAR"

Uzgel, “Görüşmede, CHP’nin Türkiye’yi dış politikada temsili için hükümetin temasları kolaylaştırıcı alan açması talebiniz oldu mu” sorusuna şu yanıtı verdi:

''Buna çok fazla ihtiyaç duymuyoruz. CHP'ye artık yurt dışında çok fazla ilgi var. Çünkü birinci parti oldu. Mesela dün akşamki büyükelçiler yemeğinde de bunu çok net gördük. Ben kendi yurt dış gezilerimde de 31 Mart seçimlerinden sonra, Genel Başkan da gezilerinde de bu değişimi gayet net görüyoruz ve hissediyoruz. Bize gelip ‘Nasıl başardınız’ diye soran çok sayıda uzman siyasetçi oluyor. ‘Biz hangi teknikleri kullanalım’ diye danışanlar oluyor. O yüzden zaten CHP'nin bu konuda eli çok güçlü."

"AB BÜYÜKELÇİLERİ HER ŞEYİ SORDU"

İlhan Uzgel, Genel Başkan Özgür Özel’in Avrupa Birliği (AB) Büyükleçileriyle dün akşam yaptığı görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

''Çok verimli bir görüşme oldu. Katılım bir defa çok yüksekti ve çok üst düzeydi. Bu açıdan önemliydi bizim için. Görüşme verimli oldu. Çünkü AB ülkelerinin büyükelçileri aşağı yukarı kafalarındaki bütün soruları, konuları açtılar, Genel Başkan’a sordular. Birinci ağızdan gayet net, samimi cevaplar aldılar. O yüzden samimi bir ortamda her şeyin konuşulduğu, tartışıldığı; Türkiye'nin iç politikasına dair gelişmelerin, dış politikasıyla ilgili konuların ele alındığı bir toplantı oldu.''

Uzgel, “İsrail-Filistin arasındaki savaş ve Filistin’in bir devlet olarak tanınması konusu gündeme geldi mi” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Geldi. Genel Başkanımız zaten bütün uluslararası ortamlarda, göreve geldiğinden bu yana -zaten kasımda kurultay olduğunda Gazze saldırısı devam ediyordu- aşağı yukarı her yerde bu konuyu gündeme getiriyor. Almanya'da, Berlin'de Sosyal Demokrat Parti Kongresi'nde ki Almanya'nın bu konudaki tutumu biliniyor, yani Alman Başbakanının gözünün içine bakarak Gazze'de yapılan katliamı kınadı, rahatsızlığını dile getirdi. Dün akşamki yemekte de hem Filistin'i tanıyan İspanya, İrlanda ve Norveç'i tebrik etti. Bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hem de savaşın durdurulması için daha dayanışmacı, daha etkili önlem alınması için çağrıda bulundu.''

Türk vatandaşlarının yaşadığı Schengen vizesi krizinin de toplantıda gündeme geldiğini belirten Uzgel, ''Bunu zaman zaman dile getiriyoruz. Hatta en son Alman Cumhurbaşkanı geldiğinde de kendisine bu sıkıntıları ilettik. Orada da kısaca buna değinildi. En azından böyle bir rahatsızlığı Türkiye’nin ana muhalefet partisi olarak bizim de paylaştığımızı, gayet net bir dille kendilerine ilettik'' dedi.

"AKP HÜKÜMETİ İKİ YÜZLÜ DAVRANMASIN"

Uzgel, İsrail’in Refah'ta çadır kenti vurduğu son saldırıya ilişkin de şunları söyledi:

''Korkunç bir katliam. Her noktasına itiraz ediyoruz. Evet, Hamas'ın eylemini kınadık 7 Ekim'de. Ama bu yapılanın insanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. İnsanları Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru süreceksiniz. ‘Bakın, buralar güvenli bölge’ diyeceksiniz. Ve ondan sonra oraya götürüp sivilleri bombalayacaksınız. Ve bunu da ‘Hamas ile, terörizmle mücadele’ kılıfı altında yapacaksınız. Batı dünyası, Netanyahu’yu çok şımarttı. Şimdi de kontrol edemiyorlar. Onlar da şikayetçi ama ellerinden fazla bir şey gelmiyor. Çünkü sürükleyip götürdü. AKP Hükümeti de ikiyüzlü davranmasın. Daha düne kadar ticaret yoluyla İsrail'in savaş makinesini besleyen ülkelerden biriydi Türkiye. O yüzden de bir taraftan İsrail ile ticareti sürdürüp öte yandan ‘Ah bakın, Gazze'de neler oluyor’ diye ağlamaya hiç gerek yok. Dolayısıyla AKP bu konuda zaten sicili çok iyi bir hükümet değildir.''

"FİLİSTİN ZİYARETİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

İlhan Uzgel, Özgür Özel’in planlanan Filistin ve Azerbaycan seyahatlerine ilişkin ise şöyle konuştu:

''Filistin ziyareti zor bir ziyaret. Tahmin edersiniz ki savaş devam ediyor. Ve de Filistin'e gidebilmek için İsrail yolunu kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla hem Genel Başkanın programı hem Sayın Mahmut Abbas'ın programı ve İsrail'den izin gibi üç tane parametre var. Şimdi bunu bazen bir araya getiriyorsunuz. 15 Nisan'da bu oldu. Fakat o sırada İran'ın İsrail'e saldırısı gerçekleşti ve hava sahası kapandı. Dolayısıyla bunun üzerine tekrar çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan konusu da öyle. Azerbaycan'da seçimler vardı. O konuda da görüşmelerimiz sürüyor.''