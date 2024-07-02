İliç Araştırma Komisyonu'nun TMMOB yetkililerini dinleyeceği toplantı ertelendi
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasının araştırılması için kurulan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun TMMOB yetkililerini dinleyeceği bugünkü toplantısı haftaya ertelendi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan göçük ile ilgili TBMM bünyesinde kurulan İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun TMMOB yetkililerini dinleyeceği toplantı ertelendi.
Komisyonun bugünkü toplantısında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yetkililerinin dinlenmesi planlanmıştı.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’ndan yetkililerin sunum yapacağı toplantı, TMMOB'un talebi üzerine haftaya ertelendi.
Komisyon yarınki 12'nci toplantısında Dokuz Eylül Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyenlerini dinleyecek.