İliç davası emsal olmalı

Bilge Su YILDIRIM

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024’te meydana gelen liç yığını çökmesi sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili açılan davanın ilk duruşması, bugün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Davada, 5’i tutuklu 43 sanık, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçlamasıyla yargılanacak.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı, Anagold firmasının ülke müdürü, operasyon başkan yardımcısı, sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü, kıdemli geoteknik mühendisi, iş güvenliği sağlığı müdürü, operasyon direktörü, 2017-2023 dönemleri proje müdürü, GRE adlı şirketin tasarım mühendisleri, kontrol mühendisi, INR firmasının proje koordinatörünün “asli kusurlu” oldukları belirtildi. Öte yandan hiçbir kamu çalışanı iddianame kapsamına alınmadı.

İddianamede, 43 sanıktan 12’sinin “asli kusurlu”, 31’inin ise “tali kusurlu” olduğu ve tüm sanıklara “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

SAVCILIK KAMUYU ‘KURTARDI’

Ailelerin avukatı Akçay Taşçı, başlayacak olan yargılama sürecinin bugüne dek nasıl şekillendiğine ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Kamu görevlilerinin önce asli kusurlu bulunduğu ardından ise iddianame kapsamından çıkarıldıklarını aktaran Taşçı, şunları söyledi:

“Esasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin asli kusurlu olduklarına ilişkin bir rapor mayıs ayında heyet tarafından yayımlanmıştı. Fakat sonrasında Savcılık, bu raporu hazırlayan heyetten değil, bir başka heyetten rapora ilişkin dayanak istedi. O heyetin ‘Asli kusur yoktur’ demesiyle de Bakanlık yetkilileri hakkında takipsizlik verildi. Bizim yaptığımız itiraz ise geçen hafta Sulh Ceza Hâkimliğince reddedildi.

BASİT TAKSİR SAVCILIĞIN ESERİ

Öte yandan başlayacak olan yargılama sürecinde Savcılık, bu faciayı bir güne mahsus, tek seferlik bir hata olarak görüyor. Oysa biz bu katliamın öncesindeki yıllarda 2 defa daha benzer kazaların yaşandığını biliyoruz. İlkinde bir heyelan yaşandı, ölen ya da yaralanan olmadığı için hızlıca üstü kapatıldı. İkincisinde ise 2022 Haziran’ında siyanürlü solüsyon taşıyan borular patladı ve çok fazla miktarda siyanür toprağa karıştı. Üçüncü yaşanan da bu facia oldu. Her ne kadar Savcılık bunu tek seferlik bir kaza olarak ele alsa da biz, Bakanlığın ÇED olumlu kararı vermesi ve kapasite artışının sağlanmasıyla birlikte işlerin bu raddeye geldiğini biliyoruz. Tüm bunlara rağmen Savcılığın bu yaklaşımı yüzünden şirket çalışanları basit taksir ile yargılanıyor.”

KOLTUKLAR HAZIR, İSTİFA YOK

9 işçinin liç yığını altında kalarak hayatını yitirmesinin ardından tek bir kişi bile istifa etmediği gibi sorumlular yeniden koltuklarına döndü, maden yeniden faaliyete açıldı. Katliamdan bu yana yaşananlardan bazıları:

• Madene Kapasite Artırım İzni veren dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katliamdan yaklaşık 5 ay sonra 2 Temmuz 2024’te yeniden Bakan oldu.

• Anagold Madencilik, katliamdan yaklaşık 6 ay sonra 6 Ağustos’ta yeniden işçi alımı yapacağını duyurdu.

• Anagold Madencilik, bünyesinde çalışan 3000 madenciyi ‘maliyetleri karşılayamadığı’ gerekçesiyle işten çıkaracağını duyurdu.

• Anagold, 19 Ağustos 2024’te 187 madenciyi toplu olarak işten çıkararak işçi kıyımına başladı.

• Anagold Madencilik’in taşeronluğunu yapan Çiftay firması, 27 Ağustos’ta da taşeron olarak çalışan 440 işçiyi daha işten çıkarmak için Çalışma Bakanlığına başvuruda bulundu.

• 28 Eylül’de Anagold yetkilileri, katliamın yaşandığı Çöpler Altın Madeni’nde basın mensuplarına sunum yaptı, ‘yeniden hazırız’ dedi.

• 11 Mart 2025’te, katliama ilişkin davanın ilk duruşmasına günler kala Anagold, Çöpler Madeni için çevre mühendisi ilanı açtı.

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NE OLMUŞTU?

Erzincan’ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen liç yığının çökmesi sonucu Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara yaşamını yitirmiş, İsa Taşdelen ve İshak Demir ise yaralanmıştı.