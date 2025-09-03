İliç davasında olası kast şart!

Bilge Su YILDIRIM

3 Şubat 2024’te Erzincan İliç’te bulunan Anagold Madencilik’e ait altın madeninde pasa dağı çökmesi sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3'üncü duruşması dün görüldü. Sanık ve avukatların dinlendiği duruşmada mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11-12-13 Kasım’a erteledi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Diyarbakır Barosu Çevre Komisyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) avukatları, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Tutuklu sanıklar savunmalarında yaşanan faciadan sorumlu olmadıklarını iddia ederek serbest bırakılmalarını talep etti. Sanıkların savunmaları sonrasında, faciada oğlunu kaybeden müşteki Sevda Yıldız söz aldı. Yıldız, “Onlar çıksın biz girelim içeri, bizi alın. Benim canım acıyor. Sanıklar ailelerinden bahsediyor, çocuklarını özlediklerini söylüyor. Ben de çocuğumu özlüyorum. Daha 33 yaşındaydı, kaybettik onu. Sanıkların tutuklu kalmasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SANIKLARI KARŞIMIZA DAHİ ÇIKARMADILAR

Dava avukatı Akçay Taşçı, dün görülen üçüncü duruşmanın ardından BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Esas sorumluluğun kamu idaresine ait olduğunu hatırlatan Taşçı, şunları söyledi: “9 insanı hayattan koparan facianın sebebi pervasızca üretim yapılması, işçilerin adeta ölümüne çalıştırılması. Böylesine bir üretimin önünü açan da kamu tarafından verilen kapasite artışı kararı. Kapasite artışı kararını vermek için kamuda öyle bir kuşatma var ki, karara karşı çıkan personeller görevden alınıyor, yerlerine deneyimsiz genç personeller alınıyor. Nihayetinde de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporuna onay veriliyor ve kapasite artışına gidiliyor. Facianın yaşanmasına sebep olan kapasite artışı kararını veren her bir kişi hakkında ise takipsizlik kararı verilmiş durumda.

Davadaki usulsüzlükler bununla da sınırlı değil. Tutuklu yargılanan sanıkların her biri bit talimat yoluyla başka mahkemelerde ifadelerini verip dinlendiler. Dolayısıyla biz müşteki tarafının sanıklara soru sorma, sanıkları sorgulama hakkımız da elimizden alındı. İfadelerini bizim olduğumuz mahkemelerde vermeleri yönünde ne kadar talepte bulunduysak hepsi reddedildi. Sanıklar bizim önümüze çıkmadı.

Şu an yeni bilir bilirkişi raporunun hazırlanması üzere duruşma ertelendi. Sanıkların hepsi yaşanan sıradan bir kazaymışçasına basit taksir suçlamasıyla yargılanıyor. Olası kastla insan öldürmek suçundan yargılanmaları yönünde yaptığımız savunma ve verdiğimiz mücadelenin mahkeme tarafından dikkate alındığını söylemek ise güç.”