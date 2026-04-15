İliç faciasında bilirkişi heyeti araştırılacak

Erzincan İliç’te 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan Çöpler Altın Madeni faciasına ilişkin SSR Mining ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Madencilik hakkında yürütülen davanın 7. Duruşması dün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada bilirkişi heyeti üyesi Prof. Dr. Zafir Ekmekçi’nin maden şirketi Anagold ile ticari bağlantıları olduğuna dikkat çekildi. Savcı, Avukat Ümit Altaş’ın dikkat çektiği Prof. Dr. Zafir Ekmekçi ve Prof. Dr. Okay Altun hakkındaki ticari ilişki iddialarının araştırılmasını istedi.

Evrensel’in haberine göre, Erzincan’da görülen duruşmada savcının mütalaasında da görüldüğü üzere davanın ana noktasının bilirkişi raporu olduğunu belirten Yıldız ailesi vekili Avukat Ümit Altaş, bilirkişi heyeti üyesi Prof. Dr. Zafir Ekmekçi’nin maden şirketi Anagold ile ticari bağlantıları olduğuna dikkat çekti. Ekmekçi’nin, doğrudan ticari ilişki içerisinde olduğu "müşterisine" dair rapor hazırladığını vurgulayan Altaş, bilirkişinin bu bağı gizleme gereği dahi duymadığını ifade etti. Altaş, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak sahada yeniden keşif yapılmasını ve soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin kabul edilmesini istedi.

KEŞİF TALEBİNE RET

Şaban Yılmaz ailesinin müdafi ise sorumluluk zincirine dikkat çekerek, yargılamanın sadece maden yöneticileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Avukat, ÇED raporuna onay veren ve denetim görevini yerine getirmeyen tüm kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini ifade etti. Taşçı ise tanıkların dinlenmesi talebini yineledi.

Duruşmanın son bölümünde mütalaasını sunan savcı, bilirkişi raporuna dair şaibeleri dikkate alarak önemli bir talepte bulundu. Savcı; Avukat Ümit Altaş’ın dikkat çektiği Prof. Dr. Zafir Ekmekçi ve Prof. Dr. Okay Altun hakkındaki ticari ilişki iddialarının araştırılmasını istedi. Dosyadaki mevcut bilirkişilerin tamamının incelenmesini talep eden savcı, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması ve yeniden rapor hazırlanması yönünde görüş bildirdi. Savcı, avukatların yerinde keşif yapılması yönündeki talebinin ise reddini istedi. Red gerekçesi olarak olay sonrası tüm delillerin toplandığını öne süren savcı, eses hakkındaki mütalaasını aynen tekrar etti.