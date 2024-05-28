İliç faciasında yeni gelişme: 1 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı toprak kaymasıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma kapsamında şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz da tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanla ilgili hazırlanan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilen şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz dün gözaltına alandı.

TUTUKLU SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Ankara'da mahkemeye çıkarılan Schwartz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İliç soruşturması kapsamında tutukla sayısı 13'e yükselirken, toprak altında olan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANMIŞTI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlanmıştı.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu. Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.