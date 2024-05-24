İliç faciasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası gözaltına alınan şirket çalışanı 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.

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AA