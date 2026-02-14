İliç için adalet eylemi: Kapı kapı adaleti arıyoruz!

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailesi, adalet talebiyle dün İstanbul’da bir araya geldi. Faciada yaşamını yitiren işçilerden Uğur Yıldız’ın ailesinin çağrısıyla yapılan açıklama Kadıköy’deki Boğa Heykeli önünde düzenlendi. Ailelere; Gayrettepe yangınında yaşamını yitiren işçilerin yakınları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasiler ve siyasi partiler destek verdi.

Açıklamada sık sık “Katil Anagold Türkiye’den defol” ve “Hak, hukuk, adalet işçilerle gelecek” sloganları atıldı. Yapılan açıklamada, facianın yaşandığı Çöpler Madeni’nin yeniden açılması için girişimler olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, İliç’te yaşananların değil, sorumlularının denetimsizlikle, cezasızlıkla korunduğu bir cinayet olduğu ifade edildi.

ASIL TALEBİMİZ SORUMLULARIN YARGILANMASI

BirGün’e konuşan Yıldız’ın babası Ali Ekbet Yıldız, adalet mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade ederek facianın yaşanmasındaki asıl sorumluların yargılanmasını talep etti. “Bize büyük paralar teklif edildi” diye konuşan Yıldız, “Bu paraları almayı bir kez bile aklımızın ucundan geçirmedik. Çünkü bizim asıl isteğimiz asıl sorumluların ceza alması” dedi.

Anagold'un Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin bir kere bile adliyeye gelmediğine dikkat çeken Yıldız, “Sorumlular korunuyor. Fakat asıl sorumlu kim biliyor musunuz? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Asıl sorumlu kim biliyor musunuz? Bizi yönetenler. Ankara’ya gidip üç gün kapı kapı gezdim, adalet aradım. Ben neden bu ülkede adaleti kapı kapı arıyorum? Bizim bu başımızdakiler ‘adalet’ diyorlar ya; Türkiye'de adalet diye bir şey kalmamış. Bunca zamandır davada bir yol kat edilmedi çünkü bizim paramız yok” ifadelerini kullandı.

GÖZ GÖRE GÖRE DEVAM ETTİLER

Açıklamada konuşan İliç Davası’nın avukatı Alpay Taşçı, “İliç'te 22’nci katta durması gereken yığın, 33’üncü kata çoktan gelmişti. Buraya gelene kadar kendi dış denetim firmaları 'Burada işler yolunda gitmiyor' demişti. Çatlaklar aylar öncesinden tespit edilmişti, raporlanmıştı, dosyalarına girmişti. Yöneticileri farkındaydı. Bile bile, göze alarak bu üretimi yapmaya devam ettiler. Katliamdan üç gün önce üretim hedeflerini tutturmak için 5 bin ton daha fazla cevheri serme onayının mailini de sunduk dosyaya. Fakat kâr hırsının sınırı yok, etkisi yok” dedi.

Taşçı şöyle konuştu: “Sermayenin işçilerin ölümü pahasına üretim yaptığı her bir dosyada ortaya konuluyor zaten. Ama sonuç neden yok? İşte orası toplumsal muhalefetin, toplumsal mücadelenin konusudur.”

ALTINA TAPANLARA PARA CEZASI KESTİLER

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden Avukat Ümit Altaş, “Tonlarca siyanür nehre karıştı; alana keşfe gelen bilirkişiler uyardı, dinlemediler. Savcılar dinlemedi; 'taksirle bir kaza' dedi, altına tapanlara caydırıcı olsun diye para cezası kesti. Bakanlar dinlemedi; bu azgınlığın büyümesine onay verdiler. Ve işte o gün, yedi saat önce bu çöküşün olacağı bilinmesine rağmen kimse o şalteri indirmeye cesaret edemedi. Çünkü altın, insan hayatından daha değerliydi onlar için” dedi.

“Hayır, hâlâ dinlememeye devam ediyorlar” diye konuşan Altaş, “Bu azgınlığa onay veren bürokratlar yargılanmıyor. Şirket yargılanmıyor. 'Altın bizim, sorumluluk bizim değil' diyorlar. Şirketin patronları yargılanmıyor. Şirketin en başındaki müdür, birinci derecede asli kusurlu olarak iddianamede belirtilmiş olmasına rağmen mahkeme önüne getirilmiyor. Şimdi ölen insanların ailelerine 'kan parası' adı altında bir bedel ödeyip mahkemelerinden vazgeçmesini istiyorsunuz. Adaletsizliğe sessiz kalan da şeytandır. Herkese buradan bir kez daha sesleniyorum: Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa o ateş size de dokunur."

İNSANDAN YANA DÜZENİ KURACAĞIZ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın burada yaptığı açıklamada, İliç’te yaşananların bir ilk olmadığını ifade ederek “Bunlar birer iş cinayetiydi. Bunları durdurmak bizim elimizde. Bu düzene bir son vermek bizim elimizde. Dolayısıyla talep ettiğimiz, üzerine uğraştığımız şey basitçe bir iktidar değişimi değil, açıkça bir düzen değişimidir. Yeniden insandan yana, yeniden emekten yana; doğadan, topraktan, sudan yana bir düzeni bu memleket hak ediyor. Bunu hep beraber kuracağız” dedi.

GERÇEK SORUMLULAR YARGILANACAK

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada, “Yaşanan ne bir kazaydı ne de kaderdi. Yaşanan katliamdı. Göz göre göre gelen ve sermayenin kâr hırsının getirdiği açık bir cinayetti. Bütün bu katliamların bir sorumlusu, sermayedir. Bu katliamın sorumluları en hafif deyimiyle denetleme görevini yerini getirmeyen, sermayenin kat hırsıyla attığı adımlara sessiz kalanlardır, siyasi iktidarın kendisidir. Gerçek sorumlular yargılanmadan gerçek adalet sağlanmayacaktır” dedi. Çerkezoğlu, “Buradan bu düzenin bütün sahiplerine, bu ülkedeki iktidar sahiplerine, sermayeye ve bu düzenin, bu zihniyetin bütün taraflarına seslenmek istiyorum: Sizin ihmaliniz, sizin denetimsizliğiniz, sizin daha fazla kâr hırsınız nedeniyle ortaya çıkan her bir ölümün bir tek sorumlusu var; o da sizsiniz! O da sizin bu vahşi düzeniniz, zalim düzeninizin kendisidir. O nedenle bu düzeni değiştirmek için mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, “12 yıl önce eğer Soma'da yaşanan madenci katliamının gerçek sorumluları hesap vermiş olsaydı, eğer Ermenek'te toprağın altında kalan işçilerin ardında gerçek bir adalet sağlanmış olsaydı Elbistan maden katliamı yaşanmamış olacaktı. Elbistan'da gerekli dersler çıkarılıp gerekli önlemler alınmış olsaydı bugün İliç'teki bu acıyı yaşamıyor olacaktık” dedi. Dava sürecini en başından bu yana takip ettiklerine dikkat çeken Karagöz, adalet sağlanana dek ise takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.