İliç Komisyonu, maden sahasında inceleme yaptı

Erzincan'da çalışmalarına başlayan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, maden sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Komisyon Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile komisyon üyeleri maden sahasındaki alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

YETKİLİLERİ DİNLEDİLER

Toprağın kaydığı bölge ve maden ocağının çeşitli alanlarında incelemeler yapan Başkan Uslu ve komisyon üyeleri, 3 bölgeye giderek ilgili alanlardaki yetkilileri dinledi.

Yetkililer heyete verdiği bilgide, toprağın kaydığı alandan taşıma çalışmaları kapsamında kamyonların toplamda 195 bin sefer yaptığını ve 3,8 milyon metreküp toprağın taşındığı bilgisini verdi.